Москвичей предупредили о сильных морозах в Крещение. В РПЦ рекомендовали отказаться от купания в проруби
Гидрометцентр предупредил жителей Москвы и Московской области о наступлении сильных морозов в крещенскую ночь. К 19 января температура воздуха в ночное время опустится до -24, -28 градусов
Гидрометцентр предупредил жителей Москвы и Московской области о наступлении сильных морозов в крещенскую ночь. К 19 января температура воздуха в ночное время опустится до -24, -28 градусов.
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что в крещенскую ночь будет «совсем не жарко». «В ночь... минус 21–26 градусов, в пониженных местах до минус 28 градусов. Температура от минус 19 до минус 24 градусов. По-настоящему холодная», — сообщил синоптик.
Днем будет немного теплее. Температура воздуха будет держаться в диапазоне от 15 до 20 градусов мороза.
В свою очередь председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал верующих отказаться от традиционный крещенских купаний. Правда рекомендация РПЦ связана не с морозной погодой, а с пандемией коронавируса.
«В нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих людей организм ослаблен из-за перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь», - заявил митрополит.