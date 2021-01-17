ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу на отказ возбуждать дело по факту отравления Навального
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу оппозиционера Алексея Навального на отказ российских следственных органов возбуждать уголовное дело по факту его отравления боевым ядом «Новичок»
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу оппозиционера Алексея Навального на отказ российских следственных органов возбуждать уголовное дело по факту его отравления боевым ядом «Новичок».
Политик сообщил, что Страсбургский суд коммуницировал его жалобу еще 12 января.
Напомним, что военные вирусологи Германии и ряда других европейских стран подтвердили, что Алексея Навального отравили ядом из группы «Новичок», который был запрещен к производству.
Позже независимые расследователи опубликовали данные о причастности к отравлению оппозиционера сотрудников ФСБ России и назвали их имена.
Российские следственные органы отказались возбуждать дело по факту покушения на Алексея Навального в связи с отсутствием состава преступления. В действиях сотрудников ФСБ следователи также не увидели признаков преступления.