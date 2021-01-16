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16 января 2021, 16:11

Россия возобновит авиасообщение с Финляндией, Индией и Вьетнамом

Россия с 27 января текущего года возобновит авиасообщение с несколькими странами. В список вошли Финляндия, Вьетнам, Индия и Катар, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом

Россия возобновит авиасообщение с Финляндией, Индией и Вьетнамом

Россия с 27 января текущего года возобновит авиасообщение с  несколькими странами. В список вошли Финляндия, Вьетнам, Индия и Катар, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Рейсы в Ханой (Вьетнам), Дели (Индия), и Хельсинки (Финляндия) из Москвы будут осуществляться два раза в неделю, а в Доху (Катар) — три раза. Два раза в неделю также будут выполняться рейсы из Санкт-Петербурга в Хельсинки.

Решение о частичном взаимном возобновлении полетов было принято с учетом эпидемиологической обстановки в отдельных странах, сообщает ТАСС.

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