16 января 2021, 16:11
Россия возобновит авиасообщение с Финляндией, Индией и Вьетнамом
Россия с 27 января текущего года возобновит авиасообщение с несколькими странами. В список вошли Финляндия, Вьетнам, Индия и Катар, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Россия с 27 января текущего года возобновит авиасообщение с несколькими странами. В список вошли Финляндия, Вьетнам, Индия и Катар, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Рейсы в Ханой (Вьетнам), Дели (Индия), и Хельсинки (Финляндия) из Москвы будут осуществляться два раза в неделю, а в Доху (Катар) — три раза. Два раза в неделю также будут выполняться рейсы из Санкт-Петербурга в Хельсинки.
Решение о частичном взаимном возобновлении полетов было принято с учетом эпидемиологической обстановки в отдельных странах, сообщает ТАСС.