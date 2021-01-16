По делу о гибели людей под лавиной задержали начальника управления мэрии Норильска
Следственный комитет сообщил о задержании начальника управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) мэрии Норильска по делу о гибели людей в результате схода лавины на горнолыжной базе
Следственный комитет сообщил о задержании начальника управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) мэрии Норильска по делу о гибели людей в результате схода лавины на горнолыжной базе.
Согласно материалам следствия, сотрудник администрации города не обеспечил должного контроля за деятельностью своих подчиненных и не проверял полноту сведений, содержащихся в сводке о погодных условиях. В итоге оперативный дежурный, который получил от регионального управления МЧС прогноз о возможном сходе лавин в горных районах, не включил эти данные в оперативную сводку управления ГО и ЧС администрации города Норильска.
В результате халатных действий сотрудников управления ГО и ЧС городские власти не были предупреждены о высокой лавинной опасности и не приняли соответствующие меры. Это привело к гибели трех человек, которые отдыхали в арендованном доме на горнолыжной базе «Гора Отдельная».
Напомним, ранее следственные органы Норильска сообщили о задержании оперативного дежурного диспетчерской службы администрации Норильска.