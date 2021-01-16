Верховный суд РФ признал поход на футбол уважительной причиной для прогула работы
Такое решение Верховный суд вынес при рассмотрении жалобы жителя Ейска, который был уволен с работы из-за поездки на футбол. Мужчина раньше положенного времени покинул рабочее место
Верховный суд России признал поход на футбольный матч уважительной причиной для ухода с работы.
На сайте Российского агентства правовой и судебной информации сообщается, что в соответствии с решением ВС РФ, заранее спланированная и организованная поездка на футбол при условии, что сотрудник предупреждает об этом своего работодателя, не может стать причиной для его последующего увольнения за прогул.
Такое решение Верховный суд вынес при рассмотрении жалобы жителя Ейска, который был уволен с работы из-за поездки на футбол. Мужчина раньше положенного времени покинул рабочее место.
Истец заявил, что предупредил об этом своего начальника, который в свою очередь дал добро на это. Однако позже футбольного болельщика уволили с работы, а суд Ейска постановил, что мужчина покинул работу самовольно.