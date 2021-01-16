Прокуратура предостерегла сторонников Алексея Навального от встречи политика в аэропорту
Московская прокуратура предостерегла россиян от встречи оппозиционера Алексея Навального в аэропорту, который 17 января должен вернуться в столицу. Политик прилетает из Германии
Московская прокуратура предостерегла россиян от встречи оппозиционера Алексея Навального в аэропорту, который 17 января должен вернуться в столицу. Политик прилетает из Германии, где он лечился и восстанавливался после отравления «Новичком».
Прокуратура расценивает встречу оппозиционера в аэропорту как несогласованное массовое мероприятие и предупреждает сторонников Навального о наступлении «негативных последствий».
Ранее Алексей Навальный сообщил, что прилетает 17 января рейсом авиакомпании «Победа» в аэропорт «Внуково». В этой связи администрация воздушной гавани также предупредила о запрете массовых мероприятий в аэропорту на фоне пандемии коронавируса. Аэропорт также запретил журналистам работать в здании аэровокзального комплекса.
«Мы получили довольно много заявок от журналистов. В связи с этим организация данного мероприятия с соблюдением требований по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности на территории аэропорта не представляется возможной», - говорится в заявлении «Внуково».