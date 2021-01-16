Московские власти разместят пункты вакцинации от COVID-19 в торговых центрах
Московские власти для ускорения темпов вакцинации населения от коронавирусной инфекции расположат прививочные пункты в торговых центрах. Шесть выездных пунктов вакцинации откроются уже на следующей неделе
Московские власти для ускорения темпов вакцинации населения от коронавирусной инфекции расположат прививочные пункты в торговых центрах. Шесть выездных пунктов вакцинации откроются уже на следующей неделе.
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила агентству ТАСС, что привиться от COVID-19 можно будет в фудмолле «Депо», музыкальном театре «Геликон-опера», во флагманском офисе «Мои документы» в центре города, в ГУМе на Красной площади.
Также прививку можно будет сделать в торговых центрах «Афимолл Сити», «Океания», «Город», «Саларис», Columbus, «Калейдоскоп», «К-153». Они будут функцонировать по очереди в течение одной недели каждый.
В мэрии считают, что выездные пункты в популярных общественных местах помогут сделать процесс вакцинирования удобнее.
Власти также напомнили гражданам, что прививка от коронавируса делается бесплатно.