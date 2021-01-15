15 января 2021, 17:15
Власти Сейшельских островов разрешили въезд в страну туристам с прививкой от коронавируса
Глава Минтуризма Сильвестр Радегонд сообщил, что туристы должны предоставить сертификат о том, что они получили две дозы вакцины, а также отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до поездки
Власти Сейшельских островов разрешили свободный въезд иностранным гражданам, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции.
Глава Минтуризма Сильвестр Радегонд сообщил, что туристы должны предоставить сертификат о том, что они получили две дозы вакцины, а также отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до поездки. Туристам с прививками позволят не соблюдать карантин.
Какой именно вакциной должны быть привиты туристы, власти Сейшел не уточняют.
Напомним, что России объявила о возобновлении авиасообщения с Сейшелами еще в ноябре 2020 года, однако власти островного государства не включили РФ в список стран, гражданам которых разрешен въезд во время пандемии коронавируса.