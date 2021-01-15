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15 января 2021, 17:15

Власти Сейшельских островов разрешили въезд в страну туристам с прививкой от коронавируса

Глава Минтуризма Сильвестр Радегонд сообщил, что туристы должны предоставить сертификат о том, что они получили две дозы вакцины, а также отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до поездки

Власти Сейшельских островов разрешили въезд в страну туристам с прививкой от коронавируса

Власти Сейшельских островов разрешили свободный въезд иностранным гражданам, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции.

Глава Минтуризма Сильвестр Радегонд сообщил, что туристы должны предоставить сертификат о том, что они получили две дозы вакцины, а также отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до поездки. Туристам с прививками позволят не соблюдать карантин.

Какой именно вакциной должны быть привиты туристы, власти Сейшел не уточняют.

Напомним, что России объявила о возобновлении авиасообщения с Сейшелами еще в ноябре 2020 года, однако власти островного государства не включили РФ в список стран, гражданам которых разрешен въезд во время пандемии коронавируса.

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