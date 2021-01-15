Фирма пасынка Татьяны Голиковой за год заработала на госконтрактах 2,9 млрд рублей
Биофармацевтическая компания «Нанолек», одним из основателей которой является пасынок вице-премьера Татьяны Голиковой Владимир Христенко, в прошлом году заработала на госконтрактах 2,9 млрд рублей
Биофармацевтическая компания «Нанолек», одним из основателей которой является пасынок вице-премьера Татьяны Голиковой Владимир Христенко, в прошлом году заработала на госконтрактах 2,9 млрд рублей.
Компания «Нанолек» получила 49 контрактов. Самыми крупными из них стали контракты с Минздравом РФ на поставку противоопухолевого препарата «Даратумумаб» (четыре договора стоимостью 977 млн рублей, 928 млн рублей, 635 млн рублей и 188 млн рублей).
41 контракт на поставку препарата «Дупилумаб» стоимостью 137 млн рублей фирма Владимира Христенко получила от департамента здравоохранения Москвы, сообщает «МБХ медиа».
Также «Нанолек» получила подряды от Минздрава Челябинской области на 23,4 млн рублей и Комитета здравоохранения Курской области на 5,3 млн рублей.
«Нанолек» была создана в 2011 году как портфельная компания «Роснано», а через год часть акций фирмы купил Владимир Христенко – сын бывшего министра промышленности и торговли Виктора Христенко и пасынок вице-премьера по социальным вопросам Татьяны Голиковой.