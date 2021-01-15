Россия вслед за США решила выйти из Договора по открытому небу
В Министерстве иностранных дел России сообщили, что прошлогоднее решение властей США выйти из Договора по открытому небу сильно нарушило баланс интересов стран-участников этого соглашения
Россия объявила о начале процедуры по выходу из Договора по открытому небу, (ДОН) который разрешает разведывательные полеты стран-участниц над территорией друг друга.
В Министерстве иностранных дел России сообщили, что прошлогоднее решение властей США выйти из Договора по открытому небу сильно нарушило баланс интересов стран-участников этого соглашения.
Со своей стороны российские власти выступили с несколькими предложениями по поддержанию Договора, однако отклика у оставшихся участников ни не нашли. В этой связи Москва объявляет о начале внутригосударственных процедур по выходу РФ из Договора по открытому небу.
Напомним, что США свой выход из ДОН объяснили тем, что Россия нарушает некоторые пункты соглашения. В частности, Москву обвинили в слежке за самолетом президента Дональда Трампа.