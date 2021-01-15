ФСБ России потратило 22,4 млн рублей из бюджета на лыжи и лыжное оборудование
В течение года ФСБ провела пять закрытых аукционов. Самый дорогой из них (на 5,5 млн рублей) касался закупки беговых лыж, лыжных ботинок, креплений и лыжных палок марки Fischer
ФСБ России в прошлом году потратила 22,4 млн рублей на закупку лыж и лыжного оборудования с целью «обеспечения государственных нужд».
В течение года ФСБ провела пять закрытых аукционов. Так, 5,5 млн рублей было потрачено на закупку беговых лыж, лыжных ботинок, креплений и лыжных палок марки Fischer. Ведомство приобрело лыжи Speedmax 3D Skate Plus (по 48,5 тысячи рублей за пару), ботинки Speedmax Skate (46,5 тысячи рублей), крепления Turnamic (5 тысяч рублей) и палки SWIX Triac 3.0, IMP Carbon composite (26 тысяч рублей).
В 9,6 млн рублей ведомству обошлись горнолыжные очки марки CEBE(1,2), в 4,5 млн рублей обошлись горнолыжные крепления для ски-тур от компании Fritschi, а оставшиеся 2,7 млн рублей были потрачены на защитные шлемы марки Sweet protection, сообщает «МБХ медиа».