15 января 2021, 14:53
В Омске покончил с собой пациент с коронавирусной инфекцией
В Омске в медсанчасти №11 покончил с собой пациент с коронавирусной инфекцией. В Минздраве региона объяснили поступок 47-летнего мужчины тем, что из-за COVID-19 у него произошли нарушения в работе головного мозга
Фото: NGS55.ru
В Омске в медсанчасти №11 покончил с собой пациент с коронавирусной инфекцией. В Минздраве региона объяснили поступок 47-летнего мужчины тем, что из-за COVID-19 у него произошли нарушения в работе головного мозга.
Тело погибшего мужчины обнаружили утром 14 января у здания медицинского учреждения.
Представитель ведомства заявил порталу NGS55.ru, что суициды заболевших или перенесших коронавирус «связаны не с социальными проблемами, а с физиологическими». В частности, у них нарушается работа головного мозга.
«Повышение суицидальных настроений у таких пациентов отмечают специалисты по всему миру», - заявили в ведомстве.