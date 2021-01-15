15 января 2021, 14:38
Правительственная газета сообщила о переходе главы ФСО в ФСБ, а затем удалила эту новость
«Российская газета» со ссылкой на источник в силовых ведомствах сообщила об отставке Дмитрия Кочнева с поста Федеральной службы охраны (ФСО) с последующим переходом на должность главы Федеральной службы безопасности (ФСБ)
«Российская газета» со ссылкой на источник в силовых ведомствах сообщила об отставке Дмитрия Кочнева с поста Федеральной службы охраны (ФСО) с последующим переходом на должность главы Федеральной службы безопасности (ФСБ).
По данным правительственного издания, врио главы ФСО назначен первый замдиректора службы Олег Климентьев. При этом основным кандидатом на пост главы спецслужбы источники «РГ» назвали руководителя службы безопасности президента и замдиректора ФСО Алексея Рубежного.
Позже издание новость о кадровых перестановках в руководстве ФСО и ФСБ удалило и опубликовало опровержение данной информации.