Эксперты предупредили о росте цен на сотовую связь на 15 процентов
Повышение цен должно будет компенсировать дополнительные расходы операторов сотовой связи на переустройство сетей из-за пандемии, предоставление бесплатного «социального интернета» и обязанности соблюдать «закон Яровой»
Эксперты в телекоммуникационной сфере предупредили россиян о повышении стоимости услуг сотовой связи в 2021 году. Тарифы могут подорожать на 15-16%.
«Ведомости» со ссылкой на отчет агентства Content-Review пишут, что повышение цен должно будет компенсировать дополнительные расходы операторов сотовой связи на переустройство сетей из-за пандемии, предоставление бесплатного «социального интернета» и обязанности соблюдать «закон Яровой», а также падение доходов от международного роуминга. Объемы последнего сократились в связи с закрытием границ из-за пандемии и невозможности россиян путешествовать.
Недополученную операторами выручку аналитики Content-Review оценивают в 30 млрд рублей (только за первое полугодие прошлого года).
Сотовые операторы пока не прокомментировали сообщения о грядущем повышении цен на свои услуги.