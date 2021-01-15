15 января 2021, 13:39
Российские школьники с 18 января переходят на очное обучение
В России с 18 января в школах всех регионов возобновляется очное обучение. Глава Минпросвещения Сергей Кривцов сообщил, что на карантине останутся только десять школ в семи регионах
В России с 18 января в школах всех регионов возобновляется очное обучение. Глава Минпросвещения Сергей Кривцов сообщил, что на карантине останутся только десять школ в семи регионах.
Чиновник в эфире государственного телеканала «Россия 24» заявил, что на форму обучения детей влияет не только ситуация с коронавирусом, но и погодные факторы, например, сильные морозы.
Напомним, что в большинстве регионов школьники частично или полностью были переведены на дистанционное обучение еще осенью, когда в стране стала расти заболеваемость коронавирусом.
В Москве на дистанционное обучение перевели учащихся с 6 по 11 класс, а младшие школьники учились очно.
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