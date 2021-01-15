«Дочку» «Норникеля» оштрафовали на миллион рублей за аварию, ущерб от которой оценили в 148 млрд рублей
Енисейское управление Ростехнадзора оштрафовало АО «НТЭК» (дочернее предприятие «Норильского никеля») на миллион рублей за разлив топлива в мае 2020 года в Норильске. При этом Росприроднадзор оценил ущерб от аварии на ТЭЦ-3 в 148 млрд рублей
Енисейское управление Ростехнадзора оштрафовало АО «НТЭК» (дочернее предприятие «Норильского никеля») на миллион рублей за разлив топлива в мае 2020 года в Норильске. При этом Росприроднадзор оценил ущерб от аварии на ТЭЦ-3 в 148 млрд рублей.
В Ростехнадзоре заявили, что по результатам проведенного расследования АО «НТЭК» был назначен «максимально возможный за нарушения норм промышленной безопасности штраф».
Проверка выявила комплекс нарушений на предприятии. Так, на ТЭЦ-3 не проводилось по графику техническое обследование фундамента резервуара, из которого вытекло топливо, а также не осуществлялся контроль за соблюдением требований промышленной безопасности.
Одновременно с разбирательством в Ростехнадзоре Арбитражный суд Красноярского края рассматривает иск Росприроднадзора к «Норильскому никелю» о взыскании с компании 148 млрд рублей за нанесение вреда окружающей среде.
В ходе заседания 15 января суд принял решение не назначать судебные экспертизы по оценке ущерба. Ответчик в лице АО «НТЭК» ходатайствовал о проведении трех экспертиз. Одна из них должна была решить разногласия НТЭК и Росприроднадзора о степени растворимости дизельного топлива в водоемах. Еще одна экспертиза касалась определения массы нефтепродуктов, попавших в воду.
В «НТЭК» считают, что Росприроднадзор не учел в своих расчетах состав водотопливной смеси, а также тот объем дизтоплива, который сгорел и был снят с земли.
Третья экспертиза должна была определить размер вреда, нанесенного почвам в результате разлива топлива.
Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске произошел 29 мая 2020 года, однако компания и Росприроднадзор сообщили об аварии только через несколько дней. В воду и почву попало более 20 тыс. тонн дизельного топлива. Площадь загрязнения составила более 180 тыс. кв.м.
Роспотребнадзор оценил ущерб в 148 млрд рублей, однако в «Норникеле» считают, что сумма ущерба должна быть в семь раз меньше.