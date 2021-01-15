Московский суд оштрафовал жителя Лондона за двойное голосование по поправкам к Конституции
Лефортовский райсуд Москвы оштрафовал проживающего в Лондоне россиянина на 30 тысяч рублей за двойное голосование по поправкам к Конституции РФ летом 2020 года
Лефортовский райсуд Москвы оштрафовал проживающего в Лондоне россиянина на 30 тысяч рублей за двойное голосование по поправкам к Конституции РФ летом 2020 года.
Российского избирателя привлекли к ответственности за нарушение избирательного законодательства дистанционно.
Алексей Вшивков рассказал «Открытым медиа», что в июне 2020 года он два раза проголосовал против внесения поправок в Конституцию. Он проголосовал в электронном виде и очно в российском посольстве, чтобы «проверить систему».
«Про возможность многократного голосования за рубежом ЦИКу сообщали много раз, они игнорировали мнение движения «Голос». Говорили, что у них есть способы не допустить этого [повторного голосования]. Способов нет, что я и решил на своем примере показать», - сообщил Вшивков.
В ноябре 2020 года россиянина вызвали в полицию для составления протокола, но он не смог явиться, так как находится в Лондоне. 11 января 2021 года российский суд в его отсутствие признал его виновным в нарушении избирательного законодательства.
Напомним, ранее Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал гражданку России из Израиля Яэль Ильински, которая трижды проголосовала по поправкам к Конституции. Против женщины возбудили уголовное дело и объявили ее в розыск.