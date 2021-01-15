Оператора ФБК задержали из-за твита о самоубийстве журналистки Ирины Славиной
Юрист фонда Вячеслав Гимади сообщил, что его коллегу увезли в управление Следственного комитета по Москве. В ходе обыска у оператора изъяли ноутбук и телефон, а его самого ударили по голове
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали оператора Фонда борьбы с коррупцией Павла Зеленского.
Юрист фонда Вячеслав Гимади сообщил, что его коллегу увезли в управление Следственного комитета по Москве. В ходе обыска у оператора изъяли ноутбук и телефон, а его самого ударили по голове.
Телеграм-канал «Кремлевская прачка» сообщает, что в отношении Павла Зеленского возбуждено уголовное дело по факту призывов к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета.
Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в свою очередь сообщил, что поводом для уголовного преследования оператора ФБК стал его пост в Twitter о вине российской власти в самоубийстве нижегородской журналистки Ирины Славиной.