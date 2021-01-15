15 января 2021, 11:54
Российской фирме поставили из-за границы 10 миллионов пар использованных защитных перчаток
В прокуратуре сообщили, что одноразовые защитные перчатки за границей заказала одна из российских компаний, название которой в ведомстве не сообщили. Название фирмы-поставщика также неизвестно
В Москву поставили партию использованных медицинских одноразовых виниловых перчаток. Объем партии составил около 10 миллионов пар.
В прокуратуре сообщили, что одноразовые защитные перчатки за границей заказала одна из российских компаний, название которой в ведомстве не сообщили. Название фирмы-поставщика также неизвестно.
Прибывшая в Россию продукция не соответствует заявленному качеству, а также имеет признаки того, что перчатки уже находились в употреблении. «Предоставление уже использованных перчаток - грубое нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое могло привести к массовым заболеваниям людей», - говорится в заявлении прокуратуры, которое цитирует РИА Новости.