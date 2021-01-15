15 января 2021, 11:46
Глава Бурятии отправил правительство региона в отставку
Глава республики Бурятия Алексей Цыденов отправил правительство региона в отставку. Соответствующая информация появилась на сайте бурятского правительства утром 15 января
Глава республики Бурятия Алексей Цыденов отправил правительство региона в отставку. Соответствующая информация появилась на сайте бурятского правительства утром 15 января.
Губернатор объяснил отставку правительства непростыми задачами, которые стоят перед правительством. В этой связи в исполнительной власти нужны структурные изменения.
«В новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше», - заявил Цыденов.
Глава республики добавил, что сейчас в регионе остро стоят вопросы экологии, лесопользования, сохранения лесов, а также вопросы здравоохранения и образования.