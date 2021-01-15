15 января 2021, 11:25
В России за сутки от коронавирусной инфекции скончались 555 человек
По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, с начала пандемии в России было зарегистрировано 3 520 531 случай заражения новой инфекцией, из них 64 495 человек скончались
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 24 715 новых случаев заражения коронавирусом. Также сообщается о смерти 555 ковидных пациентов от осложнений.
По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, с начала пандемии в России было зарегистрировано 3 520 531 случай заражения новой инфекцией, из них 64 495 человек скончались.
В Москве за сутки выявили 5 534 новых случаев заражения коронавирусом, в Петербурге – 3 094, в Московской области – 1 361, в Нижегородской области – 483, в Свердловской области – 392, в Ростовской области – 398, в Воронежской области – 395, в Красноярском крае – 325. Эти регионы являются лидерами по суточному приросту заразившихся.