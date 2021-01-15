Депутата горсовета Улан-Удэ заподозрили в использовании бесплатного труда подчиненных
В Улан-Удэ полиция задержала главу МУП «Водоканал» и депутата городского совета Жаргала Цыбикова. Парламентария подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении имущества в крупном размере
В Улан-Удэ полиция задержала главу МУП «Водоканал» и депутата городского совета Жаргала Цыбикова. Парламентария подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении имущества в крупном размере.
В СКР по республике Бурятия сообщили, что с апреля по декабрь 2019 года Жаргал Цыбиков принуждал своих подчиненных бесплатно работать на земельном участке, который принадлежит его теще.
С помощью сотрудников, средств и техники «Водоканала» на этом участке был построен жилой дом, проложены коммунальные сети, а также выполнены разные строительные и хозяйственные работы.
Сотрудникам «Водоканала» за работу на участке тещи начальника денег не платили, при этом они отвлекались от исполнения своих прямых обязанностей, связанных с деятельностью по обеспечению качественного и бесперебойного водоснабжения потребителей.
Следствие также установило, что с июля 2018 по ноябрь 2020 года Цыбиков заставлял сотрудников муниципального предприятия вносить ложные сведения с завышенными показателями в путевые листы транспортных средств. Деньги, выделенные на топливо, лежащие на заправочных картах, директор себе. Таким образом им было присвоено около 700 тысяч рублей.