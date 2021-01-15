Crocus Group Араза Агаларова без конкурса получила контракт от «Роскосмоса» на 28 млрд рублей
Компания Crocus Group Араза Агаларова без конкурса получила от «Роскосмоса» контракт на строительство первого этапа аэропортового комплекса на космодроме Восточный стоимостью 28 млрд рублей
Компания Crocus Group Араза Агаларова без конкурса получила от «Роскосмоса» контракт на строительство первого этапа аэропортового комплекса на космодроме Восточный стоимостью 28 млрд рублей. Общая стоимость проекта с учетом второго этапа строительства может составить 35 млрд рублей.
В «Роскосмосе» сообщили что контракт с Crocus Group заключен «в целях выполнения государственного оборонного заказа».
Подрядчик должен выполнить корректировку проектной документации, инженерные изыскания, а также работы по строительству объекта капитального строительства «Строительство аэропортового комплекса, I этап. Площадка 5».
Второй этап строительства аэродрома будет осуществляться в период с 2026 по 2029 год, а его предполагаемая предельная стоимость оценивается в 7 млрд 408 млн рублей. Таким образом, общая стоимость строительства аэропортового комплекса на территории космодрома может превысить 35 млрд рублей. финансируется строительство аэропортового комплекса из средств федерального бюджета, сообщает РБК.
Аэропортовый комплекс Восточный будет предназначен для обеспечения приема, стоянки и отправки воздушных судов, которые осуществляют полеты по внутренним или международным направлениям.
Crocus Group Араза Агаларова не в первый раз получает от государства миллиардные контракты. Так, компания строила Дальневосточный федеральный университет на острове Русский во Владивостоке (стоимость объекта 70 млрд рублей), два стадиона к чемпионату мира по футболу в Калининграде и Ростове-на-Дону (17,3 млрд и 18,7 млрд рублей соответственно) и первый участок Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Москве (48,9 млрд рублей). В октябре 2020 года компания получила контракт на строительство нового здания аэропорта Елизово в Петропавловске-Камчатском.