15 января 2021, 07:51
Худрук журнала «Ералаш» Борис Грачевский скончался от коронавируса
Художественный руководитель юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский скончался в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему был 71 год
Художественный руководитель юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский скончался в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему был 71 год.
Супруга Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская сообщила ТАСС, что 14 января врачи погрузили его в медикаментозную кому и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (прибор для насыщения крови кислородом при развитии острой дыхательной недостаточности).
Коронавирус у Грачевского выявили в конце декабря. Сначала он лечился дома, а затем был госпитализирован в реанимационное отделение.
Борис Грачевский являлся художественным руководителем юмористического журнала «Ералаш» с 2002 года.