Дочь начальника российской разведки получила долю в компании-производителе нефтяного оборудования
Дочь директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина Вероника получила 20%-ю долю в уставном капитале компании «Интех-Внедрение». Основным владельцем этой фирмы является предприниматель и экс-депутат Госдумы от Хабаровского края Валентин Цой
Дочь директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина Вероника получила 20%-ю долю в уставном капитале компании «Интех-Внедрение». Основным владельцем этой фирмы является предприниматель и экс-депутат Госдумы от Хабаровского края Валентин Цой.
Дочерняя компания «Интех-Внедрение» «Интех-Сервис» занимается разработкой и производством нефтесервисного оборудования и является резидентом особой экономической зоны «Дубна» в Московской области. С 2018 года компания строит на территории ОЭЗ комплекс геофизического приборостроения. В планах «Интех-Сервиса» занять до 10% рынка нефтесервисного оборудования России.
В 2019 году Вероника Нарышкина стала совладелицей основной компании аграрного холдинга «Агро-Альянс», который выпускает крупы под своими брендами и под марками крупных торговых сетей — X5 Retail Group, «Ашана», «Ленты» и «Дикси».
Вероника Нарышкина также занимает пост вице-президента Федерации плавания Москвы.