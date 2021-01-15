Налоговики получили данные о 700 тыс. банковских счетов россиян за границей
Глава ведомства Дмитрий Вольвач сообщил, что данные о зарубежных счетах россиян были получены в рамках международного обмена финансовой информацией, а также из отчетов самих налогоплательщиков
Федеральная налоговая служба (ФНС) получила данные о 700 тысячах банковских счетов российских граждан за границей. На этих счетах хранится около 13 трлн рублей.
Глава ведомства Дмитрий Вольвач сообщил, что данные о зарубежных счетах россиян были получены в рамках международного обмена финансовой информацией, а также из отчетов самих налогоплательщиков.
«Россияне располагают в целом по миру, в том периметре, который покрыт автоматическим обменом, где-то более чем 700 тыс. финансовых счетов. Это 400 тыс. налоговых резидентов — юридических и физических лиц», - заявил глава Налоговой службы, слова которого приводит «КоммерсантЪ».
Отметим, что в начале 2021 года ФНС расширила список данных, необходимых для отчета о зарубежных активах. Отныне нужно предоставлять информацию не только о движении средств, но и о движении других финансовых активов.