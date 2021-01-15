15 января 2021, 04:15
Бывшего банкира Дмитрия Ананьева заподозрили в покушении на хищение государственной земли
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева по факту покушения на хищение трех земельных участков, принадлежащих государству
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева по факту покушения на хищение трех земельных участков, принадлежащих государству.
В интервью «Российской газете» Александр Бастрыкин напомнил, что братья-банкиры Алексей и Дмитрий Ананьевы проходят по делу о хищениях в банковской сфере. Теперь у ведомства появились данные о причастности Дмитрия Ананьева к покушению на хищение государственного имущества. Банкиру заочно будет предъявлено обвинение, так как он находится за границей.
что бывшие совладельцы Промсвязьбанка уже находятся в международном розыске по делу о растрате средств банка в размере 66 млрд рублей и 575 млн долларов.