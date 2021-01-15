В Буйнакске после массового отравления детей проведут вакцинацию от гепатита А
В республиканском Минздраве сообщили о проведении подворных обходов с целью выявления новых случаев заболевания, а также проведении профилактического фагирования жителей Буйнакска
Власти дагестанского Буйнакска начали прививать детей от гепатита А после массового отравления, причиной которого могла стать загрязненная вода.
В республиканском Минздраве сообщили о проведении подворных обходов с целью выявления новых случаев заболевания, а также проведении профилактического фагирования жителей Буйнакска.
Врио главы Минздрава Татьяна Беляева также поручила начать вакцинацию детского населения города от гепатита А для предотвращения новых вспышек инфекционных заболеваний.
На сегодняшний день в Буйнакске выявлено 115 случаев острой кишечной инфекции. Из них 97 пострадавших – это дети. Власти призвали местных жителей пить только кипяченую или бутилированную воду, а также тщательно обдавать кипятком овощи и фрукты.
Мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев сообщил РБК, что специалисты Роспотребнадзора выяснили, что в городе имел место вирус шигеллеза (дизентерия). Источником заражения стала загрязненная вода. В связи с этим в городе будет проведено гиперхлорирование.