Сергей Собянин анонсировал возвращение Москвы к «нормальной жизни» в мае
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал примерные сроки возвращения столицы к «нормальной жизни» после пандемии коронавируса. По мнению градоначальника, это произойдет в мае
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал примерные сроки возвращения столицы к «нормальной жизни» после пандемии коронавируса. По мнению градоначальника, это произойдет в мае.
В эфире телеканала «Россия 24» Сергей Собянин выразил уверенность в том, что стабильное снижение заболеваемости COVID-19 начнется уже в феврале, а к концу весны Москва начнет возвращаться в докоронавирусной жизни.
Мэр также сообщил о послаблениях для москвичей, которые переболели коронавирусом. Так, для них могут ввести льготы в городских организациях и общественном транспорте.
Социальные карты студентов власти обещают разблокировать после окончания срока дистанционного обучения, а социальные карты пенсионеров – после вакцинации.