Сын главы Росгвардии получил долю в компании, связанной с грузоперевозками
Сын главы Росгвардии Виктора Золотова Роман стал совладельцем компании «Кронверк», которая занимается сервисом-аналогом агрегаторов такси, но в сфере грузовых перевозок
Сын главы Росгвардии Виктора Золотова Роман стал совладельцем компании «Кронверк», которая занимается сервисом-аналогом агрегаторов такси, но в сфере грузовых перевозок.
Издание «Компания» сообщает, что в декабре 2020 года Роман Золотов получил 20%-ю долю в компании через ООО «ВТП Менеджмент», которая занимается разведкой и эксплуатацией нефтяных и газовых месторождений. Эта фирма работает с госкомпаниями «Роснефть» и «Газпромнефть».
Роман Золотов владеет 40% акций «ВТП Менеджмент», а его партнер по этому бизнесу Руслан Валитов был фигурантом дела о передаче взятки в 750 тысяч долларов руководителю главного следственного управления следственного комитета при прокуратуре Дмитрию Довгию.
Сын главы Росгвардии также владеет долей в «НПО „Квантовые технологии“», которое производит реагенты для сточных вод, входил в совет директоров корпорация «Байкал» и получил 50% акций частной охранной организации «Армата».
По данным «Новой газеты», в собственности Романа Золотова есть особняк в Барвихе, стоимость которого оценивается в несколько миллионов долларов. Этот дом Золотов-младший получил в возрасте 23 лет, когда его отец руководил службой безопасности президента России Владимира Путина. Соседние участки принадлежат зятю Виктора Золотова Юрию Чечихину. Общая стоимость этой недвижимости оценивается СМИ в 1,5 млрд рублей.