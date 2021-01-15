Жителю Петербурга хотят запретить пользоваться метро из-за «жонглирования мячом» на путях
13 января на станции «Звенигородская» молодой человек «пытался донглировать футбольным мячом на путях перед прибытием состава», что является нарушением правил пользования метрополитеном
Администрация петербургского метрополитена хочет лишить одного из пассажиров права на пользование подземкой из-за того, что накануне он сыграл в мяч на контактных рельсах.
13 января на станции «Звенигородская» молодой человек «пытался донглировать футбольным мячом на путях перед прибытием состава», что является нарушением правил пользования метрополитеном.
Telegram-канал «Метро. Повседневности», который ведет пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен», сообщает, что администрация подземки намерена привлечь пассажира к ответственности и запретить ему пользоваться метро.