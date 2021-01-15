Минсельхоз потратит 158 млн рублей на аренду машин для своих сотрудников
Минсельхоз России, который возглавляет сын секретаря Совбеза Николая Патрушева Дмитрий Патрушев, в текущем году собирается потратить 158,6 млн рублей на аренду автомобилей для сотрудников ведомства
Минсельхоз России, который возглавляет сын секретаря Совбеза Николая Патрушева Дмитрий Патрушев, в текущем году собирается потратить 158,6 млн рублей на аренду автомобилей для сотрудников ведомства.
Согласно опубликованной на портале госзакупок заявке, победитель аукциона должен будет предоставлять сельскохозяйственному ведомству услуги по перевозкам на 41 транспортном средстве восьми типов. По условиям договора, 28 автомобилей персонально закрепят за конкретными сотрудниками министерства. Без персонального закрепления министерство планирует использовать 11 легковых автомобилей, автобус и фургон.
Контракт на оказание транспортных услуг Минсельхоз заключил с ведомственным ФГБУ «Управление служебными зданиями». Помимо ФГБУ заявки на участие в аукционе подали еще три компании, однако снижения цены контракта от изначальной его стоимости не произошло.