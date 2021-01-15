15 января 2021, 00:34
В Норвегии после прививки вакциной Pfizer от коронавируса скончались 23 человека
Отметим, что вакцинация населения от коронавируса вакциной Pfizer в Норвегии стартовала в конце декабря. Первыми получателями прививки стали подопечные домов престарелых
В Норвегии скончались 23 местных жителя, которые ранее сделали прививки от коронавирусной инфекции вакциной компании Pfizer.
Норвежское агентство лекарственных средств сообщает, что сейчас специалисты устанавливают точные причины смерти этих людей. При этом в агентстве отметили, что вакцина против COVID-19 могла вызвать побочные эффекты, которые привели к «более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний».
Отметим, что вакцинация населения от коронавируса вакциной Pfizer в Норвегии стартовала в конце декабря. Первыми получателями прививки стали подопечные домов престарелых.