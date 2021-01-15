Экс-глава «РусГидро», обвинявшийся в растрате, решил заработать на освоении Арктики
Компания экс-фигуранта уголовного дела «Сегежа Запад» (входит в АФК «Система» Виктора Вексельберга) перед Новым годом стала резидентом Арктической зоны РФ, для которых власти обнулили федеральную часть льготы по налогу на прибыль
Бывший гендиректор компании «РусГидро» Евгений Дод, который ранее обвинялся в растрате, стал резидентом Арктической зоны России.
По данным The Moscow Post, компания экс-фигуранта уголовного дела «Сегежа Запад» (входит в АФК «Система» Виктора Вексельберга) перед Новым годом стала резидентом Арктической зоны РФ, для которых власти обнулили федеральную часть льготы по налогу на прибыль.
Судя по всему, после снятия обвинений Евгений Дод предпринял новый поход за крупной прибылью, но теперь уже не в области энергетики, а освоения Севера. Прошлый «поход за большими деньгами» для бизнесмена едва не закончился тюремным сроком.
Напомним, Евгений Дод ранее обвинялся в незаконном завышении размера своей премии на посту главы «РусГидро» на 73 млн рублей. Бизнесмен был арестован в 2016 году, а позже переведен под домашний арест. Летом 2020 года дело против него и вовсе закрыли.
Телеграмм-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщает, что закрытие дела о растрате совпало с тем, что г-н Дод стал беднее на 300 млн рублей. Кроме того, СМИ сообщали, что следствие планировало предъявить экс-главе «РусГидро» еще одно обвинение по делу о пропавших миллиардах, выделенных на восстановление Загорской ГАЭС-2 в Московской области после техногенной катастрофы в 2013 году, но «передумало».
Тогда правоохранительные органы выяснили, что при возведении объектов Загорской ГАЭС-2 заключались «липовые» контракты, а сумма ущерба составила более миллиарда рублей. Деньги эти найти так и не удалось, а по слухам, следственные органы планируют возобновить расследование этого дела.
Кроме того, в период руководства г-на Дода ФАС обнаружила подозрительно невыгодные сделки между «Русгидро» и «Южной межрегиональной энергетической компанией». Так, по данным ведомства, ЮМЭК закупала электроэнергию за 0,79 рубля, а продавала — за 1,17.
The Moscow Post также отмечает, что Евгений Дод за время своей работы в «РусГидро» приобрел восемь земельных участков и дом на «Острове миллионеров», где стоимость сотки достигает 13 млн рублей, квартиру в элитном московском ЖК «Коперник», а также недвижимость в Великобритании и Чехии. При этом за первые четыре года работы г-на Дода в госкомпании ее долги выросли с 21,9 до 177,3 млрд рублей.