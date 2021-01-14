Бывшая жена бизнесмена Артема Чайки подала заявление в СКР по факту ее похищения
Бывшая супруга сына экс-генпрокурора России Артема Чайки написала заявление в Следственный комитет по факту ее похищения неизвестными. Заявление Марина Чайка подала на имя полковника юстиции Андрея Стрижова
Бывшая супруга сына экс-генпрокурора России Артема Чайки написала заявление в Следственный комитет по факту ее похищения неизвестными. Заявление Марина Чайка подала на имя полковника юстиции Андрея Стрижова.
Также потерпевшая передала копию заявления в СКР корреспонденту «Медузы», в котором сообщаются подробности похищения.
Марину Чайку похитили 12 января, когда она приехала в Одинцово для проведения психологической экспертизы. Пройти экспертизу ей посоветовала ее новый адвокат Наталья Смирнова, которая заявила, что это поможет клиентке в суде с бывшим мужем по вопросу определения местожительства их детей.
Уже в Одинцово, когда Марина Чайка стояла возле своей машины, к ней подъехал черный микроавтобус, откуда вышел мужчина в черной одежде и с маской на лице. Он заявил, что работает в ФСБ, после чего «насильно запихал» женщину в машину и надел на ее лицо шапку. В машине уже находилась помощница адвоката Алиса, которую также насильно запихнули в машину.
Затем неизвестные мужчины завели экс-супругу бизнесмена Артема Чайки в какой-то дом, где удерживали в течение нескольких часов в наручниках. Похитители спрашивали у Марины Чайки о ее бывшем муже. После допроса злоумышленники влили в рот женщины какую-то жидкость и положили под язык таблетку в форме маленькой бумажки.
В своем заявлении женщина указала, что от таблетки и неизвестной жидкости у нее начались галлюцинации и возникло ощущение потери сознания.
Перед тем как отпустить женщину, похитители сказали ей, чтобы она никому не рассказывала о случившемся, «пила воду и принимала препарат энтеросгель». Затем на Марину Чайку вновь надели шапку, посадили в машину и довезли до ее дома. В неизвестном доме женщину удерживали около 10 часов.
О похищении Марины Чайки первой сообщила адвокат Екатерина Гордон, которая представляла ее интересы во время развода с Артемом Чайкой. Она также назвала нынешнего адвоката своей клиентки Наталью Смирнову «засланным казачком» от бывшего мужа.
Напомним, что Марина и Артем Чайки разводились со скандалом. Женщина записала видеообращение, в котором сообщила, что сын экс-генпрокурора отказывается давать развод и угрожает ей.