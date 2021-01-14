ФСИН заявила, что будет добиваться задержания Алексея Навального после его возвращения в Россию
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) намерена «предпринять все действия по задержанию» политика Алексея Навального до вынесения судом решения о замене его условного срока по делу «Ив Роше» на реальный
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) намерена «предпринять все действия по задержанию» политика Алексея Навального до вынесения судом решения о замене его условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. В ведомстве заявили, что в данном вопросе они якобы действуют исключительно из принципа «неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех граждан без исключения».
В московском управлении ФСИН заявили, что Алексей Навальный был обязан «не реже двух раз в месяц» являться в уголовно-исполнительную инспекцию до окончания испытательного срока, который истек 30 декабря 2020 года. В ведомстве также заявили, что оппозиционер в прошлом году неоднократно нарушал условия испытательного срока и как минимум шесть раз не явился, чтобы отметиться.
Примечательно, что в ноябре прошлого года Алексей Навальный, который после отравления находился долгое время в тяжелом состоянии, направил в УФСИН уведомление о том, что «проживает в Берлине в Hotel Arabel, где восстанавливает здоровье». При этом в службе исполнения наказания сочли, что прохождение реабилитации не является основанием для неявки в инспекцию на регистрацию.
В начале 2021 года ФСИН направила в Симоновский райсуд Москвы ходатайство об изменении Навальному условного срока на реальный. Теперь политику грозит 3,5 года лишения свободы.
Дело об отмене оппозиционеру условного срока будет рассматривать судья Юлия Окунева. По данным издания The Insider, фирма ее свекра зарабатывает на госконтрактах ФСИН и ФСБ.