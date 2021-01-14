14 января 2021, 16:11
Жителей Сахалина пообещали освободить от ношения маски после прививки от COVID-19
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко пообещал выдавать местным жителям, которые сделали прививку от коронавируса, специальные бейджи. Эти бейджи освободят граждан от необходимости соблюдать масочный режим в общественных местах
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко пообещал выдавать местным жителям, которые сделали прививку от коронавируса, специальные бейджи. Эти бейджи освободят граждан от необходимости соблюдать масочный режим в общественных местах.
Валерий Лимаренко сообщил, что регион получит первую партию вакцины против коронавируса только 16 января. По плану, в область должны завезти 9 тысяч доз вакцины.
Губернатор также сообщил, что прошедшим вакцинацию гражданам будут выдавать специальный документ (бейджик), который они смогут носить с собой вместо защитной маски.
Напомним, ранее российские власти не исключили введения так называемых ковидных паспортов, которые смогут получить граждане, сделавшие прививку от коронавируса.
Материалы по теме