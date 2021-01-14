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Техномир
Иностранные агенты «Росатома»
14 января 2021, 15:52

«АвтоВАЗ» анонсировал выпуск нового внедорожника Niva

Серийную Lada Niva следующего поколения планируется построить на модульной платформе CMF-B, на которую со временем должны перевести большинство автомобилей «АвтоВАЗа»

«АвтоВАЗ» анонсировал выпуск нового внедорожника Niva

Тольяттинский завод «АвтоВАЗ» с 2023 по 2025 год выпустит четыре совершенно новые модели автомобилей. Среди них будет обновленный внедорожник Niva. Прототипы будущих автомобилей были представлены во время презентации развития компании Renault под названием «Renaulution».

Серийную Lada Niva следующего поколения планируется построить на модульной платформе CMF-B, на которую со временем должны перевести большинство автомобилей «АвтоВАЗа», сообщает «Autonews».

На сегодняшний день известно, что у нового внедорожника Niva будет полный привод, высокий дорожный просвет и «прочная конструкция». «АвтоВАЗ» при этом рассчитывает, что автомобиль будет продаваться за границей.

Также в планах Волжского автозавода выпуск семиместного кроссовера С-сегмента, построенного на модульной платформе CMF-B от новых Renault Logan и Renault Sandero.

Про другие две модели «АвтоВАЗа», которые появятся в 2023 году, сведений пока нет.

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