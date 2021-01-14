Кремль потратит 295 млн рублей на мониторинг оппозиционных СМИ и аккаунтов в соцсетях
Кремль в текущем году потратит 295 млн рублей на мониторинг средств массовой информации, мессенджеров и соцсетей. При этом в контракт на мониторинг был добавлен пункт о проведении анализа сообщений об электоральных процессах, политических партиях и несистемной оппозиции
Кремль в текущем году потратит 295 млн рублей на мониторинг средств массовой информации, мессенджеров и соцсетей. При этом в контракт на мониторинг был добавлен пункт о проведении анализа сообщений об электоральных процессах, политических партиях и несистемной оппозиции.
Госконтракт на 295 млн рублей получила компания ООО «М 13», которая владеет аналитической системой «Катюша». Закупка проводилась у единственного поставщика.
По данным «Открытых медиа», в техзадании отмечается растущее влияние на повестку «незарегистрированных как СМИ интернет-ресурсов, включая социальные сети и мессенджеры», а также практика использования интернет-ресурсов, включая чаты и телеграмм-каналы «для вбросов информации и дезинформации дискредитирующего и/или иного деструктивного характера».
Подрядчик должен обеспечить клиентов не только контентом из СМИ и программой для сортировки и просмотра материалов, но и «достоверной статистической информацией о возникновении и динамике развития» инфоповодов, которые чаще всего обсуждают пользователи соцсетей и мессенджеров, а также их реакции на ключевые публикации.
Пресс-службу президента, например, особо интересуют публикации в СМИ и соцсетях на тему выборов, несистемной оппозиции, борьбы с коррупцией и мусорных протестов.
Отметим, что федеральные органы власти перешли на работу с аналитической системой «Катюша» в 2016 году в связи с тем, что ФСБ не дала добро на продление контракта на оказание аналогичных услуг «Медиалогией». С тех пор администрация президента проводит закупку на мониторинг СМИ и соцсетей у единственного поставщика — владельца системы, компании ООО «М 13».
«Проект» ранее писал, что владелец компании «М 13» Владислав Клюшин является «держателем» и соавтором Telegram-канала «Незыгарь». Позже г-н Клюшин через суд вынудил издание удалить некоторые фрагменты этой статьи.