Коллекционер обвинил Эрмитаж в демонстрации подделок на выставке Фаберже
Проживающий в Великобритании коллекционер Андрей Ружников обвинил директора Эрмитажа Михаила Пиотровского в демонстрации подделок на выставке «Фаберже – ювелир Императорского двора». Выставка прошла в ноябре 2020 года
Проживающий в Великобритании коллекционер Андрей Ружников обвинил директора Эрмитажа Михаила Пиотровского в демонстрации подделок на выставке «Фаберже – ювелир Императорского двора». Выставка прошла в ноябре 2020 года.
В своем письме Андрей Ружников указал, что под видом произведений прославленного мастера зрителям были представлены «не просто спорные или сомнительные предметы, а откровенные подделки».
«Бок о бок с прекрасными экспонатами из собраний Эрмитажа, Павловска и Петергофа оказались такие вульгарные новоделы, как фигурка прикуривающего солдата - грубая реплика скульптуры Савицкого из музея имени Ферсмана; современная копия пасхального яйца «Курочка» - оригинал выставлен в непосредственной близости от Эрмитажа в музее Фаберже на Фонтанке, так называемое яйцо «Юбилейное свадебное», якобы подаренное Николаем II императрице Александре Федоровне в 1904 году, и пасхальное яйцо «Александр Невский» в красной эмали, годящееся для сувенирного магазина, но не для витрины главного музея страны», - пишет коллекционер.
Ружников предполагает, что подделки попали на выставку из-за некомпетентности сотрудников музея или благодаря «жесткой коррупции, где кто-то шибко важный занес нечто такое в чемодане, от чего невозможно было отказаться».
«Г-н Пиотровский, может, вы подскажете, как могла произойти такая катавасия? Может, я что-то не увидел, не смог толком рассмотреть?», - поинтересовался коллекционер у директора Эрмитажа.
Михаил Пиотровский в свою очередь заявил, что отвечать Андрею Ружникову не намерен, так как стоит учитывать разницу «между искусствоведами-дилерами и музейными искусствоведами», сообщает «Фонтанка».