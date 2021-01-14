Краснодарский судья, сбивший насмерть велосипедиста, не упоминается в материалах дела
Краснодарские следователи не включили в материалы уголовного дела, возбужденного по факту смертельного ДТП, имя местного судьи Юрия Захарчевского, который сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия
Краснодарские следователи не включили в материалы уголовного дела, возбужденного по факту смертельного ДТП, имя местного судьи Юрия Захарчевского, который сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия.
«Медиазона» сообщает, что Юрий Захарчевский не упоминается в материалах дела ни в каком статусе. В документах в качестве обвиняемого значится «неустановленное лицо», а судью даже не допрашивали.
ДТП произошло 7 апреля 2020 года. 29-летний Данил Юханов ехал в аптеку на велосипеде, когда на него наехал внедорожник Toyota Land Cruiser. Мужчина был госпитализирован с переломом основания черепа и другими травмами. Через несколько месяцев пострадавший скончался в больнице.
Водитель внедорожника скрылся с места аварии, но был задержан полицейскими на соседней улице. Тогда же выяснилось, что водителем оказался судья Юрий Захарчевский.
Судья заявил, что потерпевший якобы находился в состоянии алкогольного опьянения и двигался по встречной полосе.