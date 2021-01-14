СКР отказался проводить проверку по факту причастности сотрудников ФСБ к отравлению Навального
Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ отказалось проводить проверку по заявлению Фонда борьбы с коррупцией о причастности сотрудников ФСБ к отравлению Алексея Навального боевым ядом «Новичок»
Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ отказалось проводить проверку по заявлению Фонда борьбы с коррупцией о причастности сотрудников ФСБ к отравлению Алексея Навального боевым ядом «Новичок». Копию постановления об отказе политик опубликовал в своем блоге.
В ответе ведомства говорится, что «конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ России, в заявлениях ФБК не содержится».
«И это ответ не только нам, но и всем, кто восклицал: Мы не верим, что они такие дураки и так топорно работают!!! А чего им стараться? Ведь даже если убийц поймают практически с поличным, обнаружат их поездки, настоящие имена, паспорта прикрытия, а потом один из убийц все разболтает по обычной связи, им все равно ничего не будет. Никто даже проверки проводить не станет. Безнаказанность ведёт к деградации», - прокомментировал ответ следственного управления Алексей Навальный.
Напомним, что в декабре The Insider, Bellingcat и CNN опубликовали расследование, в котором говорится о причастности к отравлению Алексея навального восьмерых сотрудников ФСБ. В расследовании были указаны имена этих людей.
Позже оппозиционер опубликовал запись телефонного разговора с одним из фигурантов расследования Константином Кудрявцевым. Навальный представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева, после чего Кудрявцев подтвердил, что отравление оппозиционера было спланированной операцией силовиков. Силовик также признался, что вместе с коллегами они зачищали следы «Новичка» на одежде оппозиционера.