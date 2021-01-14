Меню
Общество
Это наша корова – и мы ее доим!
14 января 2021, 13:23

Любовь Соболь стала обвиняемой по делу о неприкосновенности жилища тещи сотрудника ФСБ

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь заявила, что получила статус обвиняемой по делу о нарушении неприкосновенности жилища тещи сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева

Любовь Соболь стала обвиняемой по делу о неприкосновенности жилища тещи сотрудника ФСБ

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь заявила, что получила статус обвиняемой по делу о нарушении неприкосновенности жилища тещи сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. Последний фигурирует в независимом расследовании об отравлении Алексея Навального.

Информацию о смене процессуального статуса порталу Znak.com также подтвердил адвокат Любови Соболь Владимир Воронин.

Юрист ФБК была задержана 21 декабря 2020 года возле дома, в котором проживает сотрудник ФБК Константин Кудрявцева, которого подозревают в причастности к отравлению Алексея Навального «Новичком».

Любовь Соболь хотела задать силовику несколько вопросов об отравлении оппозиционера, однако Кудрявцев дверь ей не открыл. В какой-то момент из соседней квартиры вышла женщина, которая оказалась тещей Кудрявцева. По ее заявлению полицейские задержали Соболь и нескольких сотрудников канала «Навальный Live».

Материалы по теме
Соратницы Алексея Навального после задержания обнаружили в своих смартфонах «жучки»
Юриста ФБК Любовь Соболь отпустили из изолятора временного содержания
Юриста ФБК Любовь Соболь задержали на 48 часов после визита к сотруднику ФСБ
Сейчас на главной
Авторская колонка
Сколько лет нужно для реформ
Речь идёт не о том, что просто поменять шило на мыло, а о том, чтобы провести в государстве изменения, которые дадут гражданам ощутимые результаты. То есть, каким может быть срок, по истечении которого люди без лупы и линейки увидят, что в государстве происходят перемены к лучшему
Авдерин Валерий
«Признаков преступления не обнаружено»
отравление Навального
«Признаков преступления не обнаружено»
Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ отказалось проводить проверку по заявлению Фонда борьбы с коррупцией о причастности сотрудников ФСБ к отравлению Алексея Навального боевым ядом «Новичок»
Росздравнадзор заявил об отсутствии права у частных клиник прививать россиян вакциной компании Рfizer
вакцина от коронавируса
Росздравнадзор заявил об отсутствии права у частных клиник прививать россиян вакциной компании Рfizer
В ведомстве отметили, что российское законодательство не позволяет ввозить и применять на территории страны препараты, которые не прошли государственную регистрацию. Это правило касается и вакцины
Минстрой усилит контроль за россиянами, которые сдают свое жилье в аренду
рынок жилья
Минстрой усилит контроль за россиянами, которые сдают свое жилье в аренду
В ведомстве отметили, что интеграция цифровой платформы с системами ФНС России упростит процесс начисления и уплаты налогов для собственника и поможет вывести арендное жилье из «серой зоны»
Владелец российского грузового судна сообщил о высадке на борт военных НАТО
НАТО
Владелец российского грузового судна сообщил о высадке на борт военных НАТО
Представитель владеющей судном компании «НБ Шиппинг Компани» рассказал, что 3 января экипаж корабля ВМС Греции связался с «Адлером» по радио и запросил информацию о грузе, а также порте назначения судна
Экономика
Торговые сети столкнулись с перебоем в поставках масла и сахара из-за регулирования цен на них
Подсолнечное масло, цену на которое государство начало регулировать в конце 2020 года, продолжило дорожать. При этом стоимость сахара (цена на него тоже регулируется государством) снизилась за указанный период на 0,7%
Вакцины на всех не хватает
вакцина от коронавируса
Вакцины на всех не хватает
В 42 российских регионах у местных жителей отсутствует возможность сделать прививку от коронавируса хотя власти еще в декабре рапортовали о начале массовой вакцинации населения. Еще в 8 регионах запись на прививку от COVID-19 только началась
ФСИН объявила Алексея Навального в федеральный розыск
Алексей Навальный
ФСИН объявила Алексея Навального в федеральный розыск
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) объявила в розыск политика Алексея Навального. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, но пока официального подтверждения этой информации нет
От масштабной вакцинации к массовой
вакцина от коронавируса
От масштабной вакцинации к массовой
Минздрав России поручил региональным ведомствам увеличить количество прививочных пунктов для подготовки к массовой вакцинации против коронавируса. Такое поручение дал министр Михаил Мурашко
Мэрия Нью-Йорка отберет у компании Трампа ледовые катки и гольф-клуб из-за беспорядков в Капитолии
Дональд Трамп
Мэрия Нью-Йорка отберет у компании Трампа ледовые катки и гольф-клуб из-за беспорядков в Капитолии
Власти Нью-Йорка намерены разорвать все контракты с компанией действующего президента США Дональда Трампа Trump Organization из-за беспорядков в Капитолии, которые устроили его сторонники
Бывшая супруга сына экс-генпрокурора Артема Чайки сообщила о похищении
артем чайка
Бывшая супруга сына экс-генпрокурора Артема Чайки сообщила о похищении
Бывшую супругу бизнесмена и сына экс-генпрокурора Артема Чайки похитили неизвестные. Об этом изданию Baza сообщила адвокат Марины Чайки Екатерина Гордон. Напомним, что несколько месяцев назад супруги развелись со скандалом
Эксперт обнаружил уязвимость в сети РЖД, которая позволяет получить доступ ко всем камерам компании
РЖД
Эксперт обнаружил уязвимость в сети РЖД, которая позволяет получить доступ ко всем камерам компании
Специалист по информационной безопасности обнаружил уязвимость в сети «Российских железных дорог», которая позволяет получить доступ к камерам компании и электронным табло по всей России
Общество
В России зарегистрировали рекордное с начала года количество смертей от коронавируса
В России 13 января зарегистрировали максимальное с начала 2021 года количество смертей от коронавирусной инфекции. По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, в результате осложнений скончались 566 человек
Минобороны за год потратило на покупку автомобилей бизнес-класса 88 млн рублей
госзакупки
Минобороны за год потратило на покупку автомобилей бизнес-класса 88 млн рублей
В 2020 году оборонное ведомство провело пять аукционов. Тендеры проходили в закрытом режиме, поэтому марки и модели, а также технические характеристики закупаемых автомобилей неизвестны
Комментаторам телеканала «Матч ТВ» запретили произносить в эфире английские слова
телевидение
Комментаторам телеканала «Матч ТВ» запретили произносить в эфире английские слова
Комментаторам спортивного телеканала «Матч ТВ» выдали список англицизмов, которые запрещены к употреблению в эфире. «Стоп-лист» опубликовал в своем телеграм-канале журналист Станислав Гридасов
Алексей Навальный анонсировал свое скорое возвращение в Россию
Алексей Навальный
Алексей Навальный анонсировал свое скорое возвращение в Россию
Оппозиционер Алексей Навальный анонсировал скорое возвращение в Россию. В своем Twitter политик сообщил, что прилетит в Москву 17 января рейсом авиакомпании «Победа»
Нижегородский губернатор стал претендентом на «Золотой ершик» из-за «элитного тура» для московских блогеров
бюджетные траты
Нижегородский губернатор стал претендентом на «Золотой ершик» из-за «элитного тура» для московских блогеров
Глеб Никитин попал в список номинантов за «элитный тур» для двух инстаграм-блогеров в Нижний Новогород перед Новым годом, который обошелся региональному бюджету в 2 млн 395 тысяч рублей
Общество
Минюст попросил допуск к банковской тайне, чтобы следить за НКО
Документ включает Минюст в список организаций, которые имеют право на доступ к банковской тайне. В министерстве заявили, что доступ к такого рода информации необходим для «совершенствования надзора за деятельностью НКО»