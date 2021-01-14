Любовь Соболь стала обвиняемой по делу о неприкосновенности жилища тещи сотрудника ФСБ
Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь заявила, что получила статус обвиняемой по делу о нарушении неприкосновенности жилища тещи сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева
Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь заявила, что получила статус обвиняемой по делу о нарушении неприкосновенности жилища тещи сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. Последний фигурирует в независимом расследовании об отравлении Алексея Навального.
Информацию о смене процессуального статуса порталу Znak.com также подтвердил адвокат Любови Соболь Владимир Воронин.
Юрист ФБК была задержана 21 декабря 2020 года возле дома, в котором проживает сотрудник ФБК Константин Кудрявцева, которого подозревают в причастности к отравлению Алексея Навального «Новичком».
Любовь Соболь хотела задать силовику несколько вопросов об отравлении оппозиционера, однако Кудрявцев дверь ей не открыл. В какой-то момент из соседней квартиры вышла женщина, которая оказалась тещей Кудрявцева. По ее заявлению полицейские задержали Соболь и нескольких сотрудников канала «Навальный Live».