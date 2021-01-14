Росздравнадзор заявил об отсутствии права у частных клиник прививать россиян вакциной компании Рfizer
В ведомстве отметили, что российское законодательство не позволяет ввозить и применять на территории страны препараты, которые не прошли государственную регистрацию. Это правило касается и вакцины
Российские частные клиники не имеют права использовать вакцину от коронавируса, произведенную компанией Рfizer. С таким заявлением выступили в Росздравнадзоре.
В ведомстве отметили, что российское законодательство не позволяет ввозить и применять на территории страны препараты, которые не прошли государственную регистрацию. Это правило касается и вакцины против коронавируса COVID-19.
Уточнение Росздравнадзора последовало после заявления депутата Госдумы Татьяны Соломатиной о том, что в клинике в «Сколково» ей предложили привиться вакциной компании Pfizer. Парламентарий отметила, что эта клиника работает по другим законам, у них отличается законодательная баз, сообщает «Интерфакс».
В свою очередь представитель Pfizer заявил, что поставки вакцины от коронавируса в Россию по запросам частных лиц и компаний не предусмотрены. Препарат могут ввезти в Россию только с разрешения властей страны.