14 января 2021, 12:45
В России за сутки коронавирусом заразились 24 763 человека. 570 россиян скончались
В России за прошедшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 24 763 человек. Еще 570 россиян скончались от осложнений, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с COVID-19
Фото: Интерфакс
В России за прошедшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 24 763 человек. Еще 570 россиян скончались от осложнений, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Всего с начала пандемии в России коронавирусом, по официальным данным, заразились 3 495 816 человек. Из них 2 882 044 выздоровели, а 63 940 человек скончались.
В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 5 893 новых случаев заражения, в Петербурге – 3 041, в Московской области – 1 263, в Нижегородской области – 476, в Свердловской области – 383, в Ростовской области – 392, в Воронежской области – 393, в Красноярском крае – 327.