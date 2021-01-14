Бенефициаром компании, которая владеет недвижимостью семьи вице-мэра Москвы, стала бухгалтер из Кипра
В базе юридических лиц Великобритании появилась информация о смене собственника компании Balkan Consulting Limited, которая через сеть офшоров владеет дорогостоящей недвижимостью, связанной с семьей вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной
В базе юридических лиц Великобритании появилась информация о смене собственника компании Balkan Consulting Limited, которая через сеть офшоров владеет дорогостоящей недвижимостью, связанной с семьей вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной.
По данным «МБХ медиа», акции Balkan Consulting Limited перешли от двух офшоров, которые Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) связывал с семьей Натальи Сергуниной, к компании Granda Management Invest Limited. Переход был осуществлен 19 июня 2020 года. В тот же день у британской фирмы сменился бенефициар. Вместо Лазаря Сафаниева (муж сестры Сергуниной) бенефициаром стала жительница республики Кипр Ирина Федорко.
В профиле Ирины Федорко в соцсети «Одноклассники» сообщается, что она закончила Байкальский государственный университет, а в последнее время проживала в Лимасоле. Сейчас она работает бухгалтером в кипрской энергетической компании Essex Consulting Group.
Напомним, в 2019 году ФБК Алексея Навального опубликовал расследование о бизнесе и элитной недвижимости семьи Натальи Сергуниной в России и Австрии.