Соратницы Алексея Навального после задержания обнаружили в своих смартфонах «жучки»
В телефоне главы предвыборного штаба юриста ФБК Любови Соболь и продюсера канала «Навальный Live» Ольги Ключниковой обнаружили прослушивающее устройство
В телефоне главы предвыборного штаба юриста ФБК Любови Соболь и продюсера канала «Навальный Live» Ольги Ключниковой обнаружили прослушивающее устройство. «Жучок» был найден после того, как женщин задержали около дома предполагаемого отравителя Алексея Навального – сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева.
Ольга Ключникова рассказала «МБХ медиа», что в своих смартфонах они с Любовью Соболь обнаружили устройства записи звука, GPS, отслеживания экрана и передачи данных.
«Уверена, что силовики предполагали, что я не замечу изменений и продолжу пользоваться устройством, а они будут отслеживать мои разговоры, переписку и перемещения», - отметила продюсер.
Ольга Ключникова собирается подать заявление в Следственный комитет по факту нарушения ее права на неприкосновенность частной жизни и тайну переписки и телефонных переговоров.