Делегация ВОЗ прибыла в Ухань для выяснения причин происхождения COVID-19
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в китайский город Ухань для установления причин происхождения COVID-19. Напомним, что именно в этом городе впервые были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в китайский город Ухань для установления причин происхождения COVID-19. Напомним, что именно в этом городе впервые были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, который распространился по всему миру.
Агентство АР сообщает, что расследованием займутся десять человек. состав делегации был одобрен правительством Китая после нескольких месяцев дипломатических споров.
В состав исследовательской группы ВОЗ вошли вирусологи и другие специалисты из Великобритании, США, России, Германии, Австралии, Японии, Нидерландов и других стран. Россию представляет замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.
Согласно официальной версии, новый коронавирус перешел к людям от летучих мышей или других животных в Китае. Делегация ВОЗ в этой связи планирует изучить рынок диких животных и морепродуктов в Ухане, который первоначально считался основным источником распространения инфекции.