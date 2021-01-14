Минстрой усилит контроль за россиянами, которые сдают свое жилье в аренду
Среди прочего, Минстрой в рамках усиления контроля за сдачей домов и квартир в аренду планирует запустить информационную систему для учета договоров найма жилья
Минстрой России решил усилить контроль за гражданами, которые сдают свое жилье в аренду.
Ведомство готовит законопроект, который направлен «на повышение прозрачности рынка аренды жилой недвижимости, обеспечение защиты прав арендодателей и арендаторов», сообщают «Известия» со ссылкой на источники в корпорации «Дом.РФ».
Среди прочего, Минстрой в рамках усиления контроля за сдачей домов и квартир в аренду планирует запустить информационную систему для учета договоров найма жилья.
В ведомстве отметили, что интеграция цифровой платформы с системами ФНС России упростит процесс начисления и уплаты налогов для собственника и поможет вывести арендное жилье из «серой зоны». А это уже увеличит размер налоговых поступлений.
Эксперты говорят, что сейчас примерно 80-90 процентов рынка аренды жилья находится «в тени», однако его легализация приведет к росту цен как минимум соразмерно налогу в размере 13%.