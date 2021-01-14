В Москве нашли мертвым многократного «лучшего учителя России»
Андрей Квашенко работал учителем в московской гимназии №1543 и преподавал на малом мехмате МГУ. Звание лучшего учителя страны он получал с 2012 по 2015 год в номинации «Наставник будущих ученых»
В Москве нашли мертвым многократного «лучшего учителя России» Андрея Квашенко. Причина его смерти не сообщается.
По данным телеканала РЕН ТВ, тело 67-летнего Андрея Квашенко обнаружили мертвым в его квартире на улице Гиляровского. Судмедэксперты сообщили, что мужчина умер примерно неделю назад.
По факту смерти учителя проводится проверка.
Андрей Квашенко работал учителем в московской гимназии №1543 и преподавал на малом мехмате МГУ. Звание лучшего учителя страны он получал с 2012 по 2015 год в номинации «Наставник будущих ученых».